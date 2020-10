Az amerikai másodosztályban szereplő Phoenix Rising jamaikai labdarúgóját, Junior Flemmings-t hat meccsre eltiltották, miután homofób sértéseket tett a San Diego Loyal csapatának játékosára, Collin Martinra, aki korábban nyíltan felvállalta a melegségét. A szurkolók szerint azonban a büntetése nem volt elég erős.



Az USL kedden jelentette be Flemmings büntetését, amely az eltiltás mellett pénzbírságot is tartalmaz, míg a Phoenix Rising kijelentette, hogy fizetés nélküli szabadságra küldi a játékost a szerződésének lejártáig, az az november 30-ig. A jamaicai sportolót azzal vádolták meg a mérkőzés után, hogy olyan sértő szlenges kifejezést tett Martinra, amelyet a nőies férfiakra szoktak mondani, de ezt természetesen a játékos tagadta.



A rajongók kiakadtak az eset után, és a Twitteren reagáltak Flemmings eltiltására.



"Megérdemelte. Abszolút lázadó magatartás és gondolkodás."

null What he deserves. Absolutely revolting conduct and thinking.



Számos szurkoló úgy vélte, hogy a liga nem szankcionálta kellőképpen a 24 éves játékost.



"Fizetés nélküli szezonra kellett volna küldeni." - javasolta az egyik szurkoló, a hat meccses eltiltást pedig nevetségesen kevésnek találták az emberek.

null Should have been banned for a season without pay.



Martint a mérkőzésen kiállították, mert reagált a sérelmekre, de a játékvezető utólag törölte a piros lapot. A középpályás elárulta, úgy érezte, mintha személyesen neki szólt volna a rágalom.

null "I felt personally attacked."Collin Martin opens up about the events from last night's match. #SDvPHX pic.twitter.com/WPO4dOpYRJ



Flemmings az eltiltásának köszönhetően a 2020-as szezonban már biztosan nem léphet pályára. Az USL rájátszása szombaton kezdődik.

Forrás: rt.com

Kép: Matthew Ashton - AMA/Getty Images