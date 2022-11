Az MLS elnöke szívesen látná Lionel Messit a ligában.



A hétszeres aranylabdás szerződése 2023 nyarán lejár a PSG-vel. A francia klub korábban kifejtette, hogy szeretne hosszabbítani a sztárjátékossal, ugyanakkor az argentint szeretné visszacsábítani egykori klubja, az FC Barcelona. A 35 éves labdarúgót eközben a The Athletic összefüggésbe hozta az MLS-ben szereplő Inter Miamival.

Don Garber, a liga elnöke szeretné, ha az argentin náluk játszana.



„Hallottam minden pletykát, amit mindenki más is hallott, de Ronaldóról egyet sem. Persze ez nagyon új, biztos, hogy idővel ezek a pletykák is előkerülnek, de arról nem tudok nyilatkozni, hogy valamelyik csapat érdeklődik-e iránta vagy sem. Messi iránt nagy az érdeklődés. De hiszünk a szabályokban, és jelenleg szerződése van, Lionel majd eldönti, mit tegyen” – mondta a Sky Sportsnak.



"Fantasztikus lenne a mi bajnokságunkban. Ha lenne valaki, aki olyan kaliberű, mint ő, globális platformot biztosítana számunkra. Egy lehetőség lenne arra, hogy az MLS-ről az egész világon beszéljenek. Nem lennék meglepve, ha konkrétan Messiről hallanánk több pletykát” – tette hozzá.

Borítókép: Simon Bruty/Anychance/Getty Images