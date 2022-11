Lionel Messit az utóbbi időben többször is szóba hozták az Inter Miamival. Nemrég az MLS-ben szereplő klub sportigazgatója, Chris Henderson is megszólalt a pletykákkal kapcsolatban.



A 35 éves argentin szerződése a nyár végén jár le klubjával. A PSG ugyan szeretne hosszabbítani a hétszeres aranylabdással, de a játékosért egykori klubja, a Barcelona is sorban áll.



Nemrég a The Athletic írt arról, hogy a két klubon kívül az Inter Miami is élénk érdeklődést mutat az argentin iránt. A hírrel kapcsolatban most a klub sportigazgatója, Chris Henderson is megszólalt.



„Tudtam, hogy fel fog jönni Messi neve! Nagyon jó, hogy nagyszerű játékosokkal párosítanak. Nem akarok nyilatkozni valakiről, aki nincs a csapatunkban, de ő az egyik valaha volt legjobb játékos” – mondta a Goal.com szerint.



„Messi a világ bármelyik csapatát megváltoztatná. Nem akarok találgatni és beszélni róla a klubunkkal kapcsolatban, de minden ligát és csapatot megváltoztat, ahol játszik.”



„Attól függ, milyen karakterrel rendelkezik a játékos. Mi a motivációja, hogy a bajnokságba jöjjön? Ebben a bajnokságban fontos az idősebb és fiatalabb játékosok közötti egyensúly, valamint a motiváció, a játékos fizikai állapota, az, hogy miért jön, és hogy képes-e integrálódni abba a csapatba, amelyikbe érkezik” – tette hozzá.



Messi ebben a szezonban 18 meccsen 12 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott a PSG színeiben.

Borítókép: Alessio Morgese/NurPhoto a Getty Images