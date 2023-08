Messi már karnyújtásnyira van első kupájától az Inter Miamival. Az argentin mindössze egy hónap alatt egy olyan csapatot alakított át, amely a bajnokságban az utolsó helyen állt, s döntős lett a Ligakupában, amely a 2018-as alapítása óta az első döntője lesz.

A "tízes" nem sétálgatni ment az Egyesült Államokba. Nemcsak a 'focit' változtatja meg az észak-amerikai országban, hanem azt is szeretné folytatni, amihez a legjobban ért, trófeákat emelni a magasba. Messi, Jordi Alba és Busquets épp úgy élvezik a futballt, mint amikor a Barcelonában játszottak.

Mindössze 20 perc kellett ahhoz, hogy Messi gólt szerezzen. Az eddigi statisztikája hat meccs kilenc gól. Egész pályafutását figyelembe véve, a legtávolabbi gólját szerezte Messi. Korábban Josef Martinez már három perc elteltével vezetést szerzett Martino csapatának egy korai góllal. Majd jött Jordi Alba, aki remekül használta ki a helyzetét és állította be a végeredményt. 45 perc alatt szinte biztossá vált Messiéknek a döntőbe jutás.

A második félidőben a Miami úgy tűnt, hogy túlságosan ellazultak. A Philadelphiának sikerült nagyon tiszta lehetőségeket kialakítania. Több veszélyes lehetőségük is volt, de csak a 73. percben sikerült gólt szerezniük. Ez felpörgetve a hazaiakat, tíz percre rá David Ruíz ismét betalált. Gerardo Martino csapata nem csak története első bajnoki címét szerezheti meg, hanem egyenesen a 2024-es CONCACAF Bajnokok Ligájába is bekerülhet. Jövő csütörtökön újabb döntőbe vezetheti csapatát. A US Open Cupéba, ahol a Cincinnati lesz az ellenfele.

Borítókép: Andy Lewis/Icon Sportswire via Getty Images