A Charlotte csapata csatlakozik harmincadikként az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) mezőnyéhez.

A liga keddi bejelentése szerint az új klub 2021-ben indul először a bajnokságban.



Az MLS közleményében Don Garber komisszár azt mondta, Charlotte városának utóbbi évtizedekben mutatott dinamikus fejlődése összhangban van a labdarúgás népszerűségének növekedésével az Egyesült Államokban, így biztos abban, hogy sikerre éhes együttessel bővül majd a liga.



A Charlotte új tulajdonosa a város amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő együttesét, a Carolina Pantherst is birtokló David Tepper lesz, aki sajtóhírek szerint mintegy 200 millió dollárt fizetett az MLS-nek az indulási jog megváltásáért.



Jövőre egy miami és egy nashville-i klub csatlakozik a mezőnyhöz, 2021-től Austinban, 2022-ben pedig Sacramentóban és St. Louisban alakul labdarúgócsapat.



Így fejlődött az amerikai labdarúgó-bajnokság az elmúlt évek során.

From 1⃣0⃣ to 3⃣0⃣ clubs.



A look at the expansion history since our inaugural season in 1996. pic.twitter.com/VvYU28UGcl