Lionel Messi csütörtökön először állt a sajtó képviselői elé, mint az Inter Miami játékosa.



Természetesen sok kérdés szegeztek az argentin sztárhoz, de ezek közül is kiemelendő, amikor az Aranylabdás esélyeiről kérdezték.

„Azt hiszem, pályafutásom során sokszor elmondtam, hogy az Aranylabda egy nagyon fontos elismerés. Egyénileg a világ legfontosabb díja, de én sosem tulajdonítottam túl nagy lehetőséget az egyéni elismeréseknek. Nálam a csapatszinten elért sikerek fontosabbak.”



„Szerencsém volt mindent megnyerni pályafutásom során, a világbajnokság volt az utolsó a listámon. Katar után sokkal kevésbé gondolok az Aranylabdára. Ha megkapom, hát rendben, de ha nem, akkor is elégedett vagyok, mert elértem minden célomat.”



„Azért vagyok itt, hogy segítsek a klubnak címeket nyerni, jelenleg egyénileg is ez a célom.”

