Luis Suarez a téli világbajnokság után a brazil bajnokságban szereplő Gremio csapatához igazolt, ahol hamar kulcsjátékossá vált. Csakhogy közben Miamiban elkezdték építeni a (nem is olyan régi) idők Barcelonáját.



Messi, Jordi Alba és Busquets mellett Suarez megszerzése is szóba került az észak-amerikaiaknál, utóbbi pedig kérte klubját, engedjék el. Még arra is hajlandó lett volna, hogy kivásárolja saját magát az élő szerződéséből.







A brazilok viszont érthetően ragaszkodnak hozzá, a klub vezetőedzője pedig tiszta vizet öntött a pohárba: „A mexikói szappanoperáról, amiről korábban beszéltem, de tegnap véget ért. Kétségtelenül megnyugvást jelent [Suárez] számára, ahogyan a klubnak és a szurkolóknak is. Decemberig velünk marad. A jelenléte nagyon fontos mind pályán mind azon kívül. Sokat segített nekünk, remélem, hogy továbbra is támogat bennünket.” – mondta a tréner.



Suarez tehát leghamarabb fél év múlva csatlakozhat a Miamiban épülgető csapathoz.



