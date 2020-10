Thierry Henry, a Montreal Impact menedzsere a Nashville elleni mérkőzésen megmutatta mennyire heves és lobbanékony tud lenni, ha a játékosai nem azt csinálják, amit kér tőlük.

Henryék a múlt héten 2-1-re legyőzték a David Beckham tulajdonában lévő Inter Miami csapatát, azóta viszont zsinórban két meccsen is kapituláltak, előbb a New York City vendégeként, majd szerda éjjel a Nashville ellen maradtak alul.



A tabella hetedik helyen álló Nashville SC ellen Henry tanítványai ismét csalódást keltő teljesítményt nyujtottak, a 43 éves tréner pedig a meccs alatt nem volt rest kimutatni dühét és csalódottságát. A játékosként világ- és Európa bajnok labdarúgót bemikrofonozták, így tisztán és érthetően hallatszott, amit mondott.

A vehemens és szenvedélyes reakcióiról készült felvételt még közvetlenül a meccs alatt tették közzé az interneten, hogy a szurkolók is lássák, milyen a legendás francia csatár menedzserként.

Egy biztos, a mérkőzés után nem szívesen lettünk volna a játékosok helyében.



Az Arsenal egykori támadóját tavaly novemberben nevezték ki az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Montreal Impact vezetőedzőjének.



(Kép: Ira L. Black - Corbis/Getty Images)

Az MLS-ben amúgy nem Henry az első, akit játék közben bemikrofonoztak, 2018-ben ugyanis az Aston Villa korábbi kapusa, Brad Guzan is hasonlóképp járt a Juventus ellen, ahol az MLS All-Stars kapuját védte. Amikor a 36 éves amerikai hálóőrnek épp nem akadt dolga, akkor nemes egyszerűséggel a stúdióban ülő szakemberekkel beszélgethetett a meccs alatt. Bár tegyük hozzá, hogy egy gálamérkőzésről volt szó, ahol az eredmény nem mérvadó, az MLS pedig minden bizonnyal ezzel az újszerű módszerrel próbált minél több szurkolót csalogatni a stadionokba.

Aswear!! Nobody does showbiz like Americans, nobody! They actually mic'd up Brad Guzan (goal keeper) while he's playing and the commentators are conversing with him through this MLS allstar game against Juventus. Soon enough they'll mic strikers. pic.twitter.com/LObyWHFWQO