Tovább épül Miamiban a régi idők Barcája, ezúttal Luis Suarez megszerzését jelenti az átigazolási szakértő Fabrizio Romano.

„Luis Suarez az Inter Miamiban, minden készen áll a bejelentésre. A szerződés feltételeiről egy hónappal ezelőtt állapodtak meg - egyéves szerződést kötött Suarez. Lesz egy opció a hosszabbításra is, egy újabb szezonra” – posztolta Romano.



Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!



Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.



Deal will also include an option for further season.



Messi and Suárez, together again.