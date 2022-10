Gazdag Dániel, a Philadelphia Union középpályása, illetve Sallói Dániel, a Sporting Kansas City szélsője sem került be az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legértékesebb játékosának járó különdíjra jelöltek szűkített listájára.

Különösképpen előbbi hiányzása hatalmas meglepetés, ugyanis a korábbi kispesti futballista 22 találattal a második helyen végzett a góllövőlistán, emellett pedig volt 10 gólpassza is, mindkét mutatóban csak a Nashville FC-t erősítő német Hany Mukhtar előzte meg, ő bekerült az öt legjobb közé.

A közösségi médiában a szurkolók jelezték, értetlenül állnak az MLS döntése mellett. A Philadelphia Union a hivatalos Twitter-oldalán a "Legyen értelme" kiírás mellé Gazdag remek statisztikai mutatóit tette ki, és az MVPsnub hashtaget használta, utalva ezzel arra, hogy a 17-szeres válogatott játékost megfosztották a lehetőségtől, hogy a liga legjobbja lehessen.

A Landon Donovanről elnevezett díjért Mukhtar mellett az argentin Sebastián Driussi (Austin FC), a kolumbiai Cristian Arango (Los Angeles FC), a mexikói Javier Hernandez (LA Galaxy), valamint Gazdag csapattársa, az Union kapusa, Andre Blake van még versenyben.

Introducing the finalists for our 2022 MLS awards.



First up... who will take home the Landon Donovan MVP award? pic.twitter.com/fPqD4yy6CS