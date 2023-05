Gazdag Dániel csapata, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Philadelphia Union a legjobb 32 között búcsúzott a US Open Cupban.

Az előző szezonban az MLS-ben nagydöntős együttes 3-3-as döntetlent ért el a Minnesota United vendégeként, majd a 11-es párbajban 7-6 arányban alulmaradt a házigazdákkal szemben.

