A Gazdag Dániellel felálló Philadelphia Union biztosította helyét a rájátszásban az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS).

Az MLS alapszakaszának legutóbbi játéknapján a magyar válogatott futballista szezonbeli 11. sikeres büntetőjével a 97. percben mentett pontot csapatának a Charlotte otthonában, a 2-2-es végeredménynek köszönhetően pedig az előző idényben nagydöntős Union egymást követő hatodik szezonjában lesz ott a playoffban.

Gazdag már a legutóbbi fordulóban értékesített 11-esével MLS-rekordot ért el: korábban senki sem lőtt egy idényen belül 10 gólt büntetőből. Most pedig, ahogy a liga hivatalos Twitter-csatornáján olvasható, egy újabb csúcsot írt át, ugyanis MLS-karrierje során már a 19. büntetőjét is sikeresen hajtotta végre, amivel Nicolás Lodeiro rekordját adta át a múltnak.

Dániel Gazdag ties the game at the death!!!! pic.twitter.com/6pe71KLhOs