Lionel Messin nem látszik a kor. Az MLS szezonnyitóján remek játékkal és látványos megmozdulásokkal 2:0-s győzelemre vezette az Inter Miamit a Real Salt Lake ellen.

Messi varázslatai nélkül is emlékezetes meccs volt, hiszen 2020 óta először játszott együtt a kedvenc csapattársával. Luis Suarez debütált Beckham klubjában, Messivel remekül működött együtt. Akciójuk után Diego Gomez szerezte a Miami második gólját, az első találatnál Messi készített elő Roberto Taylornak.

Messi a kezdetektől fogva remekelt. Már a 6. percben álló ovációt váltott ki:

Ezután előkészítette az MLS-szezon első gólját:

Ezt követte a egy újabb mesteri megmozdulás. Az első félidő vége felé Messi büntetőterület szélén váratlan akadályba ütközött – egy rivális játékosba, aki sérülten feküdt a földön. Az Inter Miami futballistájának azonban ez sem jelentett gondot.

A második gól előtt is kulcsszerepet vállalt Messi:

Az Inter legközelebb a Los Angeles Galaxy együttesével találkozik február 26-án.

Borítókép: Mike Ehrmann/Getty Images