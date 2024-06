Az Atlanta United 2-1-re nyert a Toronto FC ellen az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) szombat éjszakai játéknapján. A mérkőzés nem azért maradt minden néző számára emlékezetes mert a hazai együttes hátrányból felállva fordított, persze azért is, de sokkal inkább a hogyan vésődött be az emberek fejébe. 1-1-es állásnál a játékvezető 6 perces hosszabbítást mutatott fel a második félidő végén, s már mindenki azt gondolta, pontosztoszkodás a vége, ekkor viszont Jamal Thiare olyan szemfülességről tett tanúbizonyosságot, amit ritkán látni.

A mérkőzés teljes összefoglalója:

A szenegáli támadó ugyanis türelmesen kivárt, amikor Luka Gavran kapus kényelmesen le akarta helyezni a labdát a kezéből az utolsó másodpercekben, hogy majd előrerúgja azt és így véget érjen a mérkőzés, ám ez nem történt meg, hiszen az Atlanta United csatára a letétel pillanatában lecsapott a játékszerre és győztes gólt szerzett.

Íme az eset:

You see a goal like this maybe once every 5 years.



A goal like this to win the game 7 minutes into stoppage? Never seen anything like it. Not even in MLS. pic.twitter.com/HjNVb3leZC