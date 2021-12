A New York City FC nyerte meg az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságot (MLS), miután a szombati fináléban büntetőkkel legyőzte a Portland Timbers csapatát.

A döntőben a New York-iak szereztek vezetést a 41. percben Taty Castellos révén, de a Timbers a 94. percben kiegyenlített. Az utolsó pillanatokban bekapott gól nem törte meg a New York Cityt, amely több gólhelyzetet is kialakított a ráadásban, de mivel újabb találat nem született, tizenegyespárbajbaj dőlt el a bajnoki cím sorsa a telt házas mérkőzésen.

Ebben a NYC kapusa, Sean Johnson az első két portlandi kísérletet hárította, és mivel a későbbi bajnoktól csak Alfredo Morales rontott, így Alexander Callens sikeres tizenegyese a New York győzelmét jelentette. Ez volt az MLS 26. szezonja, és az ötödik alkalom, hogy tizenegyesekkel dőlt el a bajnoki cím sorsa. A New York először játszott döntőt, a Timbers harmadszor, de nyernie eddig csak 2015-ben sikerült.

Eredmény, MLS, döntő:

New York City FC-Portland Timbers 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 5-4

Borítókép/Fotók: Twitter