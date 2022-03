David Beckham Messit, Suárezt, Busquetst és Albát is az MLS-be vinné.



Lionel Messi megerősítette, hogy a 2022-es katari világbajnokság után el fog gondolkodni a jövőjén. Bár a hétszeres aranylabdás elsősorban arra gondolt, hogy a válogatottságát lemondja-e, pletykák keringenek arról is, hogy klubot válthat. Legtöbben úgy gondolják David Beckhamnek lehet esélye arra, hogy az Inter Miamiba csábítsa a sztárt. A legújabb hírek szerint azonban Beckham még ennél is nagyobbat mer álmodni, és Suárezt, Busquetst és Albát is szerződtetné.



Beckham még 2018-ban alapította meg az MLS klubot, abban a reményben, hogy a Miami franchise-t az észak-amerikai futballvilág egyik sarokkövévé tudja alakítani. Megpróbálta saját népszerűségét felhasználni arra, hogy világhírű játékosokat szerződtessen.



Négy évvel a csapat létrehozása után Beckham megteremtette a keretet a modern futball egyik legdinamikusabb társulásának újraegyesítéséhez.



A Barcelona legutóbbi, 2015-ös Bajnokok Ligája-győzelme Luis Enrique vezetése alatt egészen fenomenális volt, hiszen a Messi, Neymar és Suárez trió gyakorlatilag megállíthatatlan volt.



Messi tavaly nyáron újra csatlakozott Neymarhoz, amikor a PSG-hez igazolt, de a csapat sokat küzdött ebben az évben, és katasztrofális vereséget szenvedett a Real Madridtól, ezért a szurkolók hangos füttyszóval „jutalmazták” a párost.



Nem Messi és Suárez az egyetlen játékos, akit Beckham szeretne szerződtetni a Barcelona 2015-ös csapatából, Sergio Busquets és Jordi Alba után is érdeklődik. Az Inter Miami azt tervezi, hogy mind a négy játékost szerződteti a 2023/24-es szezonra, elsősorban azért, mert az említett játékosok Európában szeretnének maradni a katari világbajnokság előtt.

