David Beckham két évvel ezelőtt hatalmas lelkesedéssel vágott bele abba, hogy az Inter Miamit meghatározó csapattá alakítsa. Azóta pedig jónéhány sztárt sikerült áthódítania magához. Újságírói kérdésre elárulta, van még két olyan játékos, akit szívesen látna az alakulatban.

Az egykori játékos célja, hogy akadémiáján tehetségeket neveljen, ettől függetlenül fontosnak tartja, hogy sztárjátékosokkal is erősítse a keretet.



„Az első naptól fogva azt mondom, hogy az akadémia nagy részét képzi ennek a klubnak, és fontos, hogy olyan játékosokat adjon, akik együtt élnek és lélegeznek az Inter Miamival, de azt is tudjuk, hogy a rajongók nagy sztárokat is látni szeretnének. Már vannak olyan labdarúgóink, mint Gonzalo Higuain és Blaise Matuidi, akik tovább erősítik a csillogást, de a továbbiakban is szeretnénk néhány nagy nevet a csapatunkba hozni.”

Egy kérdésre azt is hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy megszerezzék a világfutball jelenlegi két legnagyobb sztárját, Cristiano Ronaldót és Lionel Messit.

„Természetesen mindig nagyszerű játékosokkal akarunk erősíteni. A Miami számára pedig nagyszerű húzás lenne két ilyen focistát leigazolni” – fejtette ki.

Borítókép: GettyImages

Forrás: Marca.com