A Sevillától a tengerentúli profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Los Angeles Galaxyhoz igazolt Javier Hernandez.

A 109 szereplésével mexikói válogatottsági rekorder támadó érkezését kedden jelentette be az MLS ötszörös bajnoka, a megállapodás részleteit viszont nem hozta nyilvánosságra. A Los Angeles Times ugyanakkor azt írta, hogy a 31 éves csatár három évre kötelezte el magát a klubhoz, amely további egy évvel meghosszabbíthatja a szerződését. A fizetése a lap értesülése szerint hatmillió dollár lesz évente.

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is &.