A Paris Saint-Germain szurkolói kifejezték érzelmeiket távozó sztárjukkal, Lionel Messivel kapcsolatban az Inter Miami MLS-bemutatkozása előtt.

A várakozásoknak megfelelően Messi a lehető legjobb módon jelezte MLS-bemutatkozását, gólt szerzett az Inter Miami szurkolóinak ujjongó vendégserege előtt.

A mérkőzés előtt azonban a PSG szurkolói gondoskodtak arról, hogy az argentin sztár távozásával kapcsolatos érzelmeiket egy Messi-ellenes transzparens kihelyezésével fejezzék ki a DRV PNK stadionja előtt. A párizsi klub ultrái a múltban sem csináltak titkot, hogyan gondokodnak Messiről. Messi rossz viszonya a PSG szurkolótáborával már ismert, és végül úgy tűnik, megkönnyebbültek, hogy megszabadultak a világbajnok argentintól.

The Ultras seem to have gone to Miami to put on a banner against Leo Messi, just like the one at the Parc against Neymar. pic.twitter.com/NoFz7DxsCr