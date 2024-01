A Real Madrid korábbi legendája és szupersztárja, Cristiano Ronaldo nem szégyenlősködött a szaúdi profi liga népszerűsítésében.

Alig több mint egy évvel azután, hogy Szaúd-Arábiába költözött, miután a Manchester United elengedte, Ronaldo azt állította, hogy Európában ez az öt legjobb bajnokság egyike lenne.

A dubaji Globe Soccer Awards-on Ronaldót a szaúd-arábiai labdarúgás színvonaláról kérdezték.

Tell us what you really think, Cristiano?pic.twitter.com/wmfGvp9X30