A szurkolók elismerték Cristiano Ronaldo sportszerűségét az Al Nassr Persepolis elleni összecsapásán.

Cristiano Ronaldo úgy tűnt, hogy az Al Nassr Persepolis elleni AFC Bajnokok Ligája-mérkőzésének első perceiben büntetőt kap. A játékvezető azonnal a pontra mutatott, de Ronaldo profi módon jelezte a bírónak, hogy ez nem tizenegyes.

A portugál kapitány a becsületesség útját választotta, ahelyett, hogy növelte volna góljainak a számát. Tette nagy hatással volt a szurkolókra, sőt egyesek még azt is állították, hogy Lionel Messi soha nem tenne ilyet, kiemelve a katari világbajnokságon szerzett büntetőinek nagy számát.

After Cristiano Ronaldo won a penalty for Al Nassr, he walked up to the referee and told him that it wasn't a penalty.



Respect! pic.twitter.com/MsNG4BsDvM