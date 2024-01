Karim Benzema jelenleg a közel-keleti kalandját éli az Al-Ittihadnál, a szaúdi profi liga regnáló bajnokánál, amellyel 2026-ig szóló szerződése van.

Az angol sajtó a 36 éves francia csatár jövőjét a Chelsea-vel hozta összefüggésbe, míg Franciaországban a szurkolók egy része arra fogadkozik, hogy közel három évtized után visszatérhet az Olympique Lyonhoz.

Hugues Vigier, Benzema ügyvédje a BFMTV műsorában nyilatkozott a játékos Gérald Darmanin francia belügyminiszter ellen indított peréről, és néhány támpontot adott a jövőjével kapcsolatban.

„Karimnak voltak hullámvölgyei a sportolói életében, és talán ez az időszak (az Al-Ittihadnál) kevésbé sikeres. Ő is megsérült. Néhány napra elutazott, távol volt a csapattól a (mauritiusi) időjárási körülmények miatt, majd visszatért Szaúd-Arábiába" - mondta az ügyvéd Benzema helyzetéről az Al-Ittihadnál.

Benzema ügyvédje kizárja a Lyonba költözést: „Egyelőre nem jelentette be nekem".

