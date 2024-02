Karim Benzema a jövő héten visszatér az Al Ittihad edzéseire, miután megegyezett, hogy marad a klubnál ebben a szezonban.

A Real Madrid korábbi csapatkapitányát, Benzemát januárban erősen összefüggésbe hozták a Szaúd-Arábiából való távozással, miután állítólag saját maga kérte, hogy visszatérhessen Európába.

Az Al Ittihad elutasította Benzema távozási kérelmét, és annak ellenére, hogy egy másik szaúdi Pro League csapathoz való kölcsönadás lehetősége is felmerült, a veterán csatár számára nem jött össze a lépés.

