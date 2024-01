A Real Madrid korábbi csatára, és történetük második legjobb góllövője, Karim Benzema a nyáron úgy döntött, hogy Szaúd-Arábiába igazol, de azóta sem érzi jól magát.

A francia klasszis összeveszett az első edzőjével, mielőtt Nuno Espirito Santót kirúgták volna, és idén két hétig nem jelent meg az előszezoni felkészüléseken, feldühítve ezzel a fizetőit.

Benzemát kapcsolatba hozták az európai futballba való visszatéréssel, az Arsenal, a Chelsea és korábbi klubja, az Olympique Lyonnal is kapcsolatba hozták őt. Előbbi cáfolta, mint célpontot, míg a Lyon nemrég szerződtette Gift Orbánt, de lehet, hogy a 36 éves játékos dicsőséges visszatérésére ácsingóznak. A Chelsea továbbra is csatárt keres, és egy rövid távú üzlet mindkét félnek megfelelne.

Fabrizio Romano szerint a héten további találkozókat tartanak, hogy megpróbálják megoldani a „feszült" helyzetet. Az Al-Ittihad érthető módon nem elégedett Benzemával, de a szaúdi profi ligában dolgozó főurak jobban szeretnék, ha Benzema Szaúd-Arábiában maradna, talán még egy másik csapatot is javasolnának neki. Ha mégis visszatér Európába, akkor azt lényegesen kevesebb pénzzel teszi majd.

