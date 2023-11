Nagyon elkapta az ütemet az Al Nassr aktuális mérkőzésén Cristiano Ronaldo, aki három perc alatt két gólt szerzett, ezzel végleg eldöntve az Al Akhdoud elleni találkozót.



A portugál legenda egy kapuskirohanás után elé pattanó labdát körülbelül 30 méterről tűzött kapura. Mivel a védő is futott a kapu felé, Ronaldo az átemelős megoldást választotta, így fellőtte az égbe a labdát, ami éppen a kapufa alatt zuhant be a kapuba.

Emellett szerzett még egy gólt is, összességében pedig 3-0-ra nyertek. Ronaldo 18 mérkőzésen 18 gólos a szaúdi klubban.

Ronaldo has scored one of the goals of the season pic.twitter.com/Un9rvPRct2