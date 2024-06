Trófea nélkül zárta a szezont Cristiano Ronaldo és szaúdi csapata, az al-Nasszr, miután a bajnoki ezüstérem után elvesztették a kupa döntőjét az al-Hilallal szemben.

Már majdnem 18 hónap telt el azóta, hogy Ronaldo csatlakozott az Al-Nasszrhoz, miután elhagyta a Manchester Unitedet, de még mindig első komoly szaúdi címére vár.

A három kiállítást is hozó mérkőzés 11-esekkel dőlt el 5-4-re, a bajnok al-Hilal így duplázott. A 39 éves Ronaldo értékesítette a maga 11-esét.

Az ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok portugál játékos - aki 35 találattal új gólrekordot állított fel a szaúdi ligában - a könnyeivel küzdött a találkozó után. Ronaldo sírva rogyott a gyepre, és az edzői stábnak kellett felsegítenie.

Így a következő szezonig kell várni egy komoly győzelemre.

(fotó: facebook/ AlNassr)

| Cristiano Ronaldo was in tears after Al Nassr lost in the King Cup final. pic.twitter.com/b8IklanWaN