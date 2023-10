Érdekes történésnek lehettek szemtanúi, akik kilátogattak a Sepahan-Al Ittihad Ázsiai BL-meccsre.



Focit ugyanis nem láttak, mivel a vendégek visszakoztak, nem voltak hajlandóak kifutni a pályára.

Ennek oka az volt, hogy az iráni csapat stadionjában, közvetlenül a játékoskijáró előtt van kiállítva Kasem Szulejmáni katonatiszt mellszobra.

Róla azt kell tudni, hogy 2011-ben az USA azért szankcionálta, mert részt vett a szaúdi nagykövet ellen elkövetett merényletben. Szulejmáni 2020-ban, egy légicsapás áldozataként vesztette életét.

Saudi football club Al Ittihad refused to play against Iran's Sepahan because of the presence of the statue of the greatest anti-terrorism commander General Qassem Soleimani.



Loving the fact that terrorists are even terrified of Qassem Soleimani's statue pic.twitter.com/85WxWrPuCD