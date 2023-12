Karim Benzema szenzációs gólt szerzett kedden az Al Ittihadnak az Auckland City ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésen a szaúd-arábiai Dzsiddában zajló klubvilágbajnokság első fordulójában.

Ezzel a góllal Benzema lett az első játékos, aki négy különböző FIFA-klubvilágbajnokságon is gólt szerzett. A Real Madrid színeiben öt alkalommal lépett pályára. A legendás csatár még 35 évesen is ott folytatja, ahol eddig.

Benzema csapata most az Afrika-bajnok Ahlyval találkozik a negyeddöntőben. Ha továbbjutnak, akkor az elődöntőben a Fluminese vár rájuk, az esetleges döntőben pedig a Bajnokok Ligája győztes Manchester City ellen léphetnének pályára.

2014 | 2016 | 2022 | 2023



