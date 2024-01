Karim Benzema a hírek szerint döntött a jövőjéről, miközben a pletykák a szaúdi ligából való távozással hozzák szóba.

Benzema még a nyári átigazolási időszakban hozta meg a döntést, hogy elhagyja a Real Madridot a szaúd-arábiai Al Ittihadért.

A francia volt az egyik azon nagynevű játékosok közül, akik dobták Európát a Közel-Kelet miatt.

Benzema mellett olyan játékosok csatlakoztak a szaúdi profi ligához, mint Roberto Firmino, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte és Marcelo Brozovic.

A múlt héten jelentették, hogy a Premier League-ben szereplő Manchester United vizsgálja a lehetőségét Benzema kölcsönvételére.

A United mellett a londoni klubokat, a Chelsea-t és az Arsenalt is kapcsolatba hozták a 2022-es aranylabdás játékos megszerzésével.

Most arról számoltak be, hogy Benzema döntött a jövőjéről.

A L'Equipe francia hírportál szerint Benzema a közelmúltbeli pletykák ellenére várhatóan marad Szaúd-Arábiában.

Állítólag a 36 éves játékos környezetében lévők szerint jól érzi magát, és marad az Al Ittihadnál.

| NEWS: Despite rumours Karim Benzema will stay in Saudi Arabia, the player is happy there.



[@lequipe] pic.twitter.com/rXSV3necGr