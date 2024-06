Az al-Nasszr hajlandó lenne 100 millió eurót is kifizetni Antonio Rüdigerért, a Real Madrid védőjéért. A rijádi klub négyéves szerződést kínálna a német bekknek, aki ugyan eddig nem gondolkodott a távozás lehetőségén, ám egy ilyen gigantikus volumenű szerződésajánlat lehet megfordítja a gondolatait. A 31 éves játékosnak 2026 nyaráig szóló kontraktusa van a Királyi Gárdával.

