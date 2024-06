Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Juventus a hírek szerint tárgyalásokba kezdett a szaúdi ligában szereplő al-Nasszrrel Wojciech Szczesnyvel kapcsolatban. Cristiano Ronaldo együttese szeretné tovább erősíteni keretét és első sorban egy klasszis kapus szerződtetését szeretnék nyélbe ütni. Az Öreg Hölgy a Monza első számú hálóőrével, Michele Di Gregorioval pótolhatja a lengyel játékost, akiért 18 millió eurót kellene fizetnie a Juventusnak.

Ettől függetlenül nem biztos, hogy a Serie A-ba újoncként feljutó Monza kapusa lenne a torinói klub kezdője, ugyanis Szczesny "helyettese" Mattia Perin is opció, mint első számú "portás".

