A hírek szerint a Barcelona nyáron leigazolná Busquets helyettesét, erre a posztra pedig az elsőszámú kiszemeltjük Martin Zubimendi, a Real Sociedad 23 éves középpályása.

A spanyol válogatott játékos azonban most úgy néz ki, hiába Xavi személyes érdeklődése, inkább a jelenlegi klubját választaná.

„Igen, remélem, hogy meg tudom hosszabbítani a szerződésem!”



„A csapategység remek, ez sokat számít. Most csak az előttem álló meccsekre fókuszálok.”



„Hallottam a Barcelona érdeklődéséről, de egyelőre csak a Real Sociedadra akarok koncentrálni.”

Zubimendi jelenlegi szerződése 2025-ig szól, ebben egy 60 millió eurós kivásárlási ár szerepel. A baszkok célja, hogy egy új szerződés keretein belül ezt az összeget legalább 90 millióra emeljék.

Busquets távozása sok sajtóorgánum szerint szinte készpénznek vehető, a hírek szerint az MLS lehet a korosodó sztár új állomása.

Martin Zubimendi on Barcelona links for free transfer in June: "There's very good feeling between me and Real Sociedad. My contract extension is matter of time", tells @carrusel. #transfers



"Xavi wants me? I don't even think about it now, I'm focused on Real Sociedad". pic.twitter.com/rw4woEDrUf