A Real Madrid edzője, Zinedine Zidane nyilatkozott a 0-0-ra végződő mérkőzés után.

„Nagyon örülök a játékosok hozzáállásának. Nagyszerűen játszottunk, és csak egy gól hiányzott a győzelemhez, de ilyen a foci. Legközelebb jobban kell élnünk a lehetőségeinkkel.”

„Gratulálok a játékosaimnak, mert ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt a riválisunk ellen. Jól játszottunk és elégedett vagyok.”

„Nem tudtunk gólt szerezni, de ennek ellenére is boldog vagyok és büszke a játékosaimra. Sok gólt szereztünk már ebben a szezonban, tehát a mai napon csak a pontosság hiányzott a játékunkból. A srácok elégedettek lehetnek a mutatott játékkal.”

Majd beszélt a Varane elleni két incidensről is:



„Nem nézték vissza végül az eseteket, és semmit nem tudunk ilyenkor tenni. Nem fogok ezeken a dolgokon lovagolni. Lezárhattuk volna nem is egyszer a játékot.”

Bale szerepe a csapatban:



„Fontos játékos, és megmutatta most is, hogy milyen fantasztikusan is tud játszani.”

