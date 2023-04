Zinedine Zidane visszatérése a Real Madridhoz nem lenne annyira meglepő. Ha a Real Madridnak edzőre lenne szüksége, akkor a SER Manu Carreño szerint számíthatnának a francia „igenjére”.

Zidane 2021 óta klub nélkül van, ekkor hagyta el utoljára a Real Madridot. Mindeközben a francia válogatott irányítását szerette volna átvenni, de Didier Deschamps váratlan szerződéshosszabbítása véget vetett edzői álmai egyikének.

A legutóbbi hírek a Juventusszal hozták kapcsolatba, ahol a Real Madridhoz való 2001-es csatlakozása előtt játszott. Zidane-t állítólag a Paris Saint-Germain is csábította, de tapasztalatot csak a Real Madridnál szerzett, ahol három Bajnokok Ligája-címet nyert a klub egyik legtörténelmibb időszakában.

In the Real Madrid board, they say that if we offer Zinedine Zidane the job, he will accept it. @manucarreno pic.twitter.com/Bd2lTj3I9M