Ousmane Dembélé sérülését követően Xavi kénytelen volt csapatával átállni a jól megszokott 4-3-3-as hadrendről a 4-4-2-es felállásra.

Ebben a rendszerben hatalmasat fejlődött Raphinha játéka, aki szó szerint szárnyal az utóbbi időben, ez azonban nem mondható el Lewandowskiról.

A lengyel gólvágó a három támadós felállás mestere, ebben a rendszerben érzi magát igazán felszabadultan, ebből kifolyólag a gólszerzés is ekkor megy neki a legjobban.

Így, hogy meg kell osztoznia Raphinhával a csatárposzton, lényegesen kevesebb a mozgástere és sokkal inkább ki kell vennie a részét a védekezésből is. Ennek köszönhetően az utóbbi négy meccsen csak egy gólt tudott szerezni.

Magának a csapatnak egyébként nem megy rosszul, így fel van adva a lecke Xavinak, hogy a francia felépülését követően melyik felállást részesítse majd előnyben.

Only Lewandowski has more direct goal contributions than Raphinha for Barcelona this season. pic.twitter.com/GWwHcad9Nx