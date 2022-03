Xavi Hernandez, a Barcelona menedzsere kedden Münchenbe utazott, hogy találkozzon a Borussia Dortmund támadójával, Erling Braut Haalanddal – írja a L'Esportiu katalán lap.

Xavi úgy döntött, hogy személyesen találkozik Haalanddal, hogy meggyőzze őt a barcelonai projektről, és elmagyarázza, hogyan látja a norvég támadó szerepét a klubnál. Haaland a bajor fővárosban lábadozik jelenleg a sérülése miatt.

A L'Esportiu arról számolt be, hogy Xavit Jordi Cruyff technikai titkár is elkísérte, bár ezt a hírt a Mundo Deportivo vitatta. Csütörtök délután a Deportes Cuatro is lehozott egy hírt, miszerint a Barcelona elnöke egy ajánlattal készül Haaland ügynökének, Mino Raiolának. Laporta hajlandó mindent megtenni, hogy meggyőzze a norvég csatárt, és egy 190 milliós ajánlattal rukkolna elő egy öt éves szerződés formájában. Raiola, híresen makacs tárgyaló, és hároméves szerződést részesít előnyben, további kettő opcióval.

