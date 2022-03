Xavi az Osasuna elleni találkozót követően nem győzte dicsérni nemrég érkezett játékosát.



A Barcelona az elmúlt hétvégén 4-0-ra legyőzte az Osasunát. A meccsen Ferran Torres szerzett vezetést a hazaiaknak bravúros góljával, majd Pierre-Emerick Aubameyang és Riqui Puig is hozzátette a magáét. Győzelmüknek köszönhetően a katalánok továbbra is a negyedik helyen maradtak. A mérkőzést követően Xavi a januárban érkezett játékosát méltatta.



"Nos, Auba (Pierre-Emerick Aubameyang) egy égből pottyant, zseniális ajándék volt számunkra, mivel nagyon pozitív. Nagyon jól beilleszkedett az öltözőben. Gyorsan alkalmazkodott a feltételekhez, a körülményekhez és a jelenlegi helyzetünkhöz. zseniális ajándék volt számunkra az égből, mert nagyon pozitív. Nagyon jól reagált az öltözőben."

"Gyorsan alkalmazkodott a feltételekhez és a körülményekhez, amelyekben most vagyunk. Helyet talál hátul, tud kialakítani helyzeteket és gólokat lő. Keményen dolgozik a csapatért. Kényszeríti a középső védőket és a kapust, szóval megtiszteltetés őt irányítani, és tudjuk, hogy sok gólt tud adni a csapatnak. Egyénileg nagyon elégedett vagyok vele, mert követendő példa az edzéseken. A keretből egy játékosra sem lehet panaszom és ez az eredményen is látszik. Oscar Mingueza, Riqui (Puig) jött, mindannyian keményen dolgoztak a padról, kivétel nélkül” – fejtette ki.



Xavi a Barcelona női csapatát is dicsérte, miután az bebiztosította a bajnoki címet, 24 meccsből 24-et megnyert, és mindössze hat gólt kapott.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Twitter.com/Fc Barcelona