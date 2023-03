Történetének századik győzelmét a lehető legstílusosabban hozta össze a Barcelona a Real Madrid ellen: hátrányból fordítva, a 91. percben győztes gólt szerezve. Jogosan merült fel a kérdés a sajtótájékoztatón Xavival szemben: ezzel minden el is dőlt a La Ligában?

„Nem, mert 12 meccs hátravan még” – hűtötte le a kedélyeket gyorsan a katalánok edzője.

„Nagyon fontos győzelmet arattunk a Clásion, megérdemeltük, mi voltunk a jobbak, domináltunk, jobb helyzeteink voltak. Elégedetten távozok. A csapat mindent beleadott. A hangulatunknak és a magabiztosságunknak is jót tesz ez a siker, mert fantasztikusak voltunk.”

A meccs összefoglalója, benne Kessié győztes góljával:

HIGHLIGHTS: #ElClásico 2-1



A late Kessie goal seals the three points for Barça #LaLigaHighlights pic.twitter.com/nW4AugkpZs