2001 óta nem kezdett edző ennyire rosszul a Barcelonával, mint Xavi, amióta átvette a katalánokat, számol be róla Fran Martinez.

Serra Ferrer, a Barcelona 2001-ben kinevezett edzője tudott csak gyengébb győzelmi százalékot felmutatni, mint a jelenlegi tréner.

Xavi a meccseinek mindössze 56%-át tudta megnyerni, ebben pedig Ronald Koeman is előtte jár, ugyanis ő 58,21%-kal áll a listán.

A statisztikát minden esetben az első 50 meccset követően vizsgálják, Xavinak pedig ez a kerek szám pont a Real Madrid elleni vereséggel lett meg.

Habár érzésre sokkal jobb a csapat, illetve a nyári transzferszezon is jól sikerült nekik, úgy látszik, eredményességben még bőven van hová fejlődni.

