Xavi felesége elképesztően cuki videót tett közzé a Barcelona vezetőedzőjéről és kisfiáról.



Xavi Hernandez remek időszakot tudhat maga mögött. A hónap elején megnyerte első trófeáját a Barcelonával, klubja ráadásul öt ponttal vezeti a tabellát ősi riválisa a Real Madrid előtt. A vezetőedzőnek további örömet jelenthet, hogy a katalánoknak hivatalosan is sikerült regisztrálniuk Gavit.



A spanyol tréner 30 éve kötődik a gránátvörös-kékekhez így nem csoda, hogy mindent megtesz azért, hogy átadja ezt az örökséget a gyermekeinek. Erről tanúskodik az a videó is, amit a Xavi felesége, Nuria Cunillera tett közzé a közösségi oldalán.

A felvételen az egykori játékos látható, ahogy kisfiának, Dannek tanítja a Barcelona indulóját.

Íme!

Xavi teaching the Barça anthem to his son. [ig: nuriacunillera81] #fcbive pic.twitter.com/c0pau5H8L3