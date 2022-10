A Manchester Cityben Pep Guardiola, a spanyol válogatottban Luis Enrique volt az edzője, jelenleg pedig a Barcelonánál Xavi kezei alatt szerepel Eric Garcia, a 21 éves védő.

A játékos a TV3-nak elárulta, Xaviban felfedezni véli a másik két tapasztalt szakember jegyeit.

„Xavi Guardiola és Luis Enrique keveréke! A hármuk játékfelfogása gyakorlatilag megegyezik.”



„Mindegyikőjüknek megvan a saját stílusa, de a labdavesztés utáni nyomásgyakorlás és a labdakihozatalok hasonlóak. Olyan stílusjegyek, amik mindig is jellemezték a Barcelonát.”

Xavi tavaly novemberben vette át a katalánok irányítását, jelenleg pedig a Real Madrid fej-fej mellett haladva vezetik a La Ligát. A BL-ben nyújtott teljesítményüket illetően azonban még lehet hiányérzete a szurkolóknak.

