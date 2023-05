Noha Európában végül nem sikerült csúcsra érni, a spanyol bajnoki cím a szuperkupa mellett meglett, így Xavi Hernandez azok után, hogy játékosként magasba emelhette a trófeát, edzőként is beírta magát a klub történelemkönyvébe.

A spanyol menedzser az alábbiak szerint értékelt az ünneplés közepette.

„Ez nem Xavi bajnoksága, hanem a Barcelonáé. Egy fejlődő csapaté, amivel egy új éra kezdődik, a játékosok létfontosságúak, én csak azért vagyok itt, hogy vezessem őket. Köszönet jár a klub elnökének is, aki nagy erőfeszítéseket tett és Mateunak illetve Jordinak is, akik szintén nagyszerű munkát végeztek.”

A katalánok mestere azt is felfedte a Barca Tv-nek, mikor kezdte elhinni, hogy meglehet az elsőség.

„A mai meccs félidejéig nem láttam magam bajnokként, ami egészen a szünetet követően a lefújásig sosem zavart. Ez a siker azt jelenti, hogy nagyon jól csináljuk a dolgainkat, ami stabilitást jelent számunkra, még mindig van egy befejezetlen ügyünk Európában. Egy nagybetűs csapat vagyunk, ami nyugalmat is ad nekünk a jövőre nézve.”

„A futballistáknak, a klubnak, az elnöknek a célja az volt, hogy kupákat nyerjünk és miénk lett a bajnoki cím négy fordulóval a vége előtt, ami azt jelenti, hogy nagyon is, sokkal jobbak voltunk. Nekem is stabilitást és hitelességet ad. Büszke vagyok rá, hogy ezeket a srácokat edzhetem és elégedettséggel tölt el a tudat, amiért itt lehetek.”

