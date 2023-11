A Barcelona egy nagyon nehezen megnyert mérkőzésen van túl, amit az Alaves ellen játszottak a La Liga vasárnapi játéknapján.

"Amikor arról beszélek, ami a Barcát körbeveszi, akkor azt nem a szurkolók miatt mondom, hanem a sajtó miatt" - mondta Xavi a médiának az Alaves elleni 2-1-es győzelem után.

"A sajtó kritikája az, ami hatással van a játékosokra, és ezért nem játszunk túl jól az utóbbi időben. A félidőben azt mondtam nekik, hogy nyugodjanak meg.”

"Nincs kétségem afelől, hogy a sajtó kritikája hatással van a csapatra. Velem is megtörtént korábban játékosként, és most is látom ezt. Van egy negatív légkör, ami árt nekünk. Minden, amit a sajtóban mondanak, hatással van a játékosokra" - tette hozzá.

A legutóbbi eredmények után valamiféle "válságról" beszélnek a Barcelonánál. Xavi folyamatosan azt mondja, hogy a média csak eltúlozza a dolgokat, hogy még jobban ártsanak a csapatnak.

A Barcelona az utolsó hét meccséből mindössze négyet tudott megnyerni, minden versenysorozatot figyelembe véve.

Borítókép: Stuart Franklin/Getty Images