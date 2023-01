„Arnau Martinez egy olyan védő, akinek követjük a fejlődését. Erős jelleme van, érdekes számunkra.” – vallotta be a spanyol edző a Girona elleni meccs sajtótájékoztatóján.

A 19 éves Arnau mind jobbhátvédként, mind pedig a védelem közepén bevethető, a Barcelona jelenlegi helyzetében pedig igazi kincset érnek az ilyen sokoldalú játékosok.

Martinez számára nem lenne ismeretlen a Barcelona, ugyanis 2010 és 2016 között a La Masia neveltje volt.

Piaci értékét 9 millió euróra taksálják, jelenlegi szerződése pedig 2025-ben jár le a Gironánál.

Támadásban sincs elveszve a fiatal, ezt jól mutatja, hogy már 3 gólpasszt adott a csapatában, 17 meccsen.

Xavi: "Arnau Martínez? He is a very good full-back. Very gifted, strong in the duel, with a lot of personality. He's very interesting." pic.twitter.com/oWnV5Uuotk