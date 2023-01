A Barcelona vezetőedzője, Xavi a Real Sociedad elleni meccs után hosszasan méltatta Ousmane Dembélét, de reagált a Raphinával kapcsolatos pletykákra is.



Úgy tűnik Ousmane Dembélé karrierje új lendületet vett. A francia játékos Xavi Barcelonájának egyik kulcsemberévé vált. A 25 éves labdarúgó a Real Sociedad elleni Király-kupa meccsen is bizonyította tehetségét, amin ő szerezte a katalánok egyetlen, egyúttal győztes találatát.

A gránátvörös-kékek vezetőedzője, Xavi a mérkőzést követően elismerően nyilatkozott a franciáról.



„Szerintem Dembélé sokat érett, amióta átvettük a vezetést. Megadtuk neki az eszközöket. Ő halálos. Mindig azt mondjuk, hogy többet kell lőnie, amikor bejön, mert megvan ez a tulajdonsága, és képes változtatni a játékon” – mondta Xavi az ESPN szerint.



„Látod a védők arcát, ahogy szenvednek. Csak önbizalmat adtunk neki. Rengeteg potenciál van benne. Szerintem sok minden a helyes döntéseken múlik. Ő is jól érzi magát, és a rajongók is szeretik őt. Én hiszek benne” – tette hozzá, majd a Raphinha eladásáról szóló pletykákra is reagált.



„Nagyon fontos lesz számunkra. Nagyon bízom benne” – mondta.

