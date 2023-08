Ousmane Dembelé klubváltása még nem hivatalos, de gyakorlatilag már biztos, hogy a párizsiaknál folytatja a francia válogatott támadó. A transzfer kapcsán elmondta véleményét a Barcelona edzője is, aki a jövőbeli tervekről is szót ejtett.



„Csalódott vagyok. A PSG-vel nem tudtuk felvenni a versenyt. Próbáltam maradásra bírni, de azt mondta, már beszélt Nasszerrel és Luis Enriquével és nincs visszaút. Kérdeztem az okát, de nem adott választ. Ez a piac törvénye. Az általuk tett ajánlat más kategória. Most nem tudunk feléjük kerekedni. Kár érte. Sok szerencsét neki.” – nyilatkozta Xavi.



A vezetőedző tisztában volt Dembelé szerződésének részleteivel, tudott a klauzuláról. „Boldognak láttam őt, nem számítottam arra, hogy elmegy. De ilyen a piac. Aki nem akar a Barcánál lenni, azt el kell engedni.” – tette hozzá.







A szakember szerint Dembelé távozása gyengíti az egész keretet, de ettől függetlenül is igazolni akarnak még. Megnézik, a körülményekre és a fair play szabályra tekintettel kiket tudnának megszerezni, de semmilyen forgatókönyvet nem zárnak ki.



Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images