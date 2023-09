Ousmane Dembélé távozása váratlanul érte a Barcelona szurkolóinak és stábjának nagy részét, köztük Xavi Hernandez mestert is.



A spanyol tréner akkor kifejezte, mennyire csalódott amiatt, hogy a szélső elhagyta a klubot, azóta viszont úgy látszik, megváltozott a véleménye.

„Dembélé távozása? Találtunk rá megoldást Raphinha, Lamine és Ferrán személyében.”



„Néha, ha egy játékos távozik, egy másik feltűnik. Most is ez történt, és nagyon elégedettek vagyunk emiatt.” – mondta a katalán mester.

