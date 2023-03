Csütörtökön bejelentette visszavonulását a Barcelona és a Real Madrid egy-egy korábbi játékosa is.



Mesut Özil a Werder Bremenben futott be, majd a Real Madridhoz igazolt, ahonnan később az Arsenal játékosa lett. Világbajnoknak, spanyol bajnoknak, spanyol kupagyőztesnek és angol ligakupa győztesnek mondhatja magát.

BREAKING: Mesut Ozil has officially retired from professional football at the age of 34. pic.twitter.com/fEGTR7fpcq