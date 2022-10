A Sevilla sportigazgatója, Monchi reméli, hogy visszacsábíthatja Sergio Ramost a La Ligába.

A 36 éves védő jelenleg a PSG játékosa, és hiába a kora, a PSG is nyitott lenne arra, hogy új szerződést ajánljon neki.

A spanyol El Gol Digital lap szerint Ramos régi klubja, a Sevilla komoly érdeklődést mutatna Ramos iránt, ha az nem hosszabbít és szabadügynökké válik.

Monchinak azonban van tartalékterve is, ha Ramos marad a PSG-ben, ő pedig nem más, mint Victor Nelsson, a Galatasaray 24 éves védője.

Once upon a time, Dani Alves and Sergio Ramos at Sevilla. What a time!!!! pic.twitter.com/ZVbMf8iYRB