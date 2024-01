Xavi távozásával biztossá vált, hogy Laportának új edző után kell néznie a következő szezonra.



A jelöltek között természetesen szerepelnek a jelenlegi sztáredzők is, mint Jürgen Klopp vagy Hansi Flick, de a régi nevek is előkerülnek, mint Pep Guardiola vagy Luis Enrique.

A Marca azonban egy olyan jelöltet is megszellőztetett, akiről senki nem gondolta, hogy előkerülhet a neve. Ő Frank Rijkaard aki 2003 és 2008 között már irányította a katalánokat, mitöbb, Bajnokok Ligáját is nyert a klubbal.

A lap szerint Laporta szívesen visszahívná a hollandot, ő azonban elzárkózik ettől, arról nem is beszélve, hogy 2014 óta semmilyen edzői állást nem vállalt.

A klubelnök állítólag arra is hajlandó lenne, hogy Marco Van Bastent is visszacsábítsa a klubhoz, mint Rijkaard másodedzője.

